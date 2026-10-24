Meloni firma un plan bilateral con Kuwait y avanza prórroga al tope del carburante de Q8

"Ayer me reuní en Kuwait con el emir, el jeque Mishal al Ahmad al Sabah, en presencia del príncipe heredero y del primer ministro, para profundizar en la cooperación bilateral, con especial atención a las inversiones, la energía, las infraestructuras y la defensa", escribió este sábado la mandataria en su cuenta de X.

Meloni viajó el viernes a Kuwait para reunirse con el emir en un contexto marcado por el encarecimiento de los carburantes y los esfuerzos del Gobierno italiano para contener los precios.

La primera ministra confirmó que durante las conversaciones "surgió la disposición de Kuwait a prorrogar el límite de precios de la gasolina y el diésel, ya aplicado por Q8, con el objetivo de contener los costes energéticos y proteger a las familias y las empresas".

El encuentro se produce después de que, a finales de septiembre, Kuwait Petroleum Corporation (KPC), el grupo kuwaití propietario de las estaciones de servicio Q8, se sumara a la iniciativa para limitar los precios de los combustibles en Italia, a petición de Meloni.

KPC gestiona, a través de la marca Q8, más de 2.900 puntos de venta en carreteras y autovías de todo el país.

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La iniciativa establece un precio máximo de 1,99 euros por litro de gasolina y de 2,19 euros por litro de diésel.

También participa en ella la energética estatal Eni, que anunció este viernes la prórroga de la medida hasta finales de año.

La inflación y el considerable encarecimiento de los carburantes de los últimos meses, también a causa de la crisis en el estrecho de Ormuz, preocupan sobremanera al Gobierno de Meloni al producirse en su último año de legislatura antes de las elecciones de 2027.

Durante la reunión en Kuwait, ambas partes también abordaron cuestiones regionales, en particular la "seguridad de las rutas marítimas y el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo".

También firmaron un Plan de Acción que establece las prioridades estratégicas y define las líneas de desarrollo de la cooperación bilateral para el período 2027-2030.