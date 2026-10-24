Milán, blindada y atenta a eventuales protestas para evitar nuevos disturbios y saqueos

La situación es controlada "constantemente" pero sin "alarma" porque por ahora no se han detectado manifestaciones de envergadura, según confirman a EFE fuentes policiales.

La vigilancia también tienen lugar en las redes sociales, por donde se suelen organizar estos actos.

El temor es que se puedan repetir situaciones como las del pasado fin de semana, cuando una manifestación contra el alto coste de la vida degeneró en violentos disturbios y saqueos perpetrados por jóvenes y hasta menores de edad en el centro de la lujosa Milán.

El denominado 'Movimiento 17 Octubre', un grupo anónimo surgido tras aquellos altercados, había convocado inicialmente desde sus redes otra manifestación este sábado en la plaza del Duomo.

Sin embargo, en un intento de pillar por sorpresa a las autoridades, ha sido anulada y pretende anunciar una nueva en las próximas horas.

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Ante esta situación, Milán ha reforzado especialmente la seguridad en su centro histórico y en la Plaza del Duomo, repleta de visitantes y turistas en esta jornada soleada.

Algunas tiendas de la zona tienen protegidos sus escaparates con paneles de madera para evitar que sean destrozados como hace una semana.

Especialmente visible es el aumento de los agentes de seguridad, asistidos hoy por 500 militares enviados por el Gobierno central, paracaidistas de la Brigada 'Folgore'.

Los soldados patrullan la plaza del Duomo, en la que hay aparcada una decena de furgones policiales, y también recorren los túneles de la red de metro y algunas calles comerciales como el Corso Buenos Aires, entre otras áreas de la ciudad.

La misión de los militares es reforzar la llamada 'Operación Calles Seguras', que desde 2008 mantiene desplegados efectivos en las zonas más concurridas y turísticas del país.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, milanés, ha pasado esta mañana por el centro para controlar la situación y saludar y animar a los comerciantes.

Esta jornada en Milán supone una prueba para la estrategia de seguridad del Gobierno de Gorgia Meloni.

Además del envío de militares, ha aprobado un decreto con medidas legales disuasorias, que van desde la obligación a los padres a pagar por los desperfectos que puedan incurrir sus hijos hasta la posibilidad de retener preventivamente a sujetos, también menores, que representen una amenaza para una manifestación.

En los disturbios de hace una semana en Milán fueron identificados y denunciados 273 asaltantes, la mayoría adolescentes e incluso menores de edad -el más joven, de 11 años- y 40 han sido arrestados y denunciados de varios delitos.

Ayer, una operación llevada a cabo en dieciocho ciudades, casi todas del norte italiano, tras rastrear las redes sociales, identificó a un centenar de personas, la mitad menores de edad, por su presunta participación en los disturbios anteriores.

La atención se mantiene también en otros puntos del país, donde las autoridades permanecen en alerta ante la previsión de nuevas manifestaciones a lo largo de la tarde de este sábado.