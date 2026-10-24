Miles de periodistas protestan contra la "censura" de la prensa en Turquía

Bajo eslóganes como "No a la censura", "El periodismo no es un crimen", "Hacer preguntas no es delito" o "No somos loros, somos periodistas", cientos de trabajadores de medios de comunicación críticos con el Gobierno islamista marcharon por el centro de Ankara, apoyados por sindicatos de izquierdas y otras organizaciones profesionales.

Una concentración similar, de gran afluencia, tuvo lugar en Estambul, y otras marchas se registraron en grandes ciudades como Esmirna, Antalya, Adana y Diyarbakir.

Los manifestantes llevaban también pancartas exigiendo la liberación de Murat Agirel, reportero del diario Cumhuriyet, y de Ismail Ari, periodista del diario BirGün, ambos detenidos y enviados a prisión preventiva este mes.

La asociación de juristas MLSA estima que actualmente hay 30 periodistas o responsables de medios de comunicación encarcelados en Turquía, mientras que el sindicato de periodistas TGS habla de 19 periodistas en prisión.

Un manifiesto leído en Estambul y reproducido por BirGün recuerda que, en los últimos dos años, el Gobierno turco intervino cinco canales de televisión, entre ellos Tele1, el año pasado, y Halk TV, hace diez días, las principales emisoras críticas con el Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La redada contra Halk TV, un canal que en los últimos años había alcanzado una de las cuotas de pantalla más altas del país en programas informativos, llevó al nombramiento de un interventor y a la sustitución de toda la programación por documentales sobre naturaleza o turismo.

La Fiscalía basa esta intervención en una denuncia por supuestas irregularidades en una licitación municipal adjudicada a una compañía propiedad del mismo empresario que controla Halk TV.