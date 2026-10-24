Miles de personas exigen en Madrid pensiones públicas dignas y rechazan su privatización

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), reclamó medidas para garantizar el poder adquisitivo de las personas pensionistas y reforzar su protección.

En la cabecera de la marcha, la portavoz nacional de COESPE, Francisca López, exigió que las pensiones se revaloricen conforme a la inflación real.

La huelga indefinida de docentes de educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid continuó y el viernes fue el séptimo día de manifestaciones. La capital española se volvió a teñir de verde por el color de las camisetas que visten las miles de personas que protestaron por la mejora del sistema educativo en la región.

Las principales reclamaciones de esta huelga de educación son la reducción de horas lectivas de 19 a 17 en Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; de 25 a 22 en Educación Infantil y Primaria, así como la bajada de ratios de alumnos por clase y la subida de los salarios.

Y la acampada en Madrid este sábado cumple su cuarta semana. Una movilización ciudadana que empezó como reacción al desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, que murió días después en el hospital, ahora es una protesta por el derecho a la vivienda que todavía permanece en la céntrica plaza madrileña de Sol.