Oposición israelí sale a la calle a 3 días de las elecciones para "restaurar la esperanza"

A tres días de las elecciones nacionales del martes, la manifestación, convocada por las familias de ex rehenes de Gaza para pedir una comisión de investigación independiente sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 -a la que se niega Netanyahu-, reunió a miles de personas en la ciudad israelí.

El principal rival de Netanyahu y favorito en las encuestas, Gadi Eisenkot, que se perfila como el próximo primer ministro de Israel, se unió a los manifestantes en la Plaza de los Rehenes, punto final del recorrido.

"El pueblo de Israel tiene la fuerza para levantarse de la división. Este maravilloso pueblo tiene la capacidad, incluso en los momentos más difíciles, de unirse y cambiar el curso de la historia", dijo el líder del partido de centro-derecha Yashar!, según un comunicado difundido por su formación.

Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor israelí que perdió a uno de sus cinco hijos en la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza que siguió al 7 de octubre, destacó la "lucha incansable" de las familias de los asesinados por Hamás de "obtener respuestas sobre el fracaso".

El candidato prometió que, de gobernar tras las elecciones del martes, establecerá una comisión estatal independiente para averiguar la verdad sobre lo ocurrido, que "evitará la próxima catástrofe".

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En la protesta también participó el líder de los Demócratas, Yair Golán, sobre un escenario en la Plaza Rabín, de la que partió la marcha.

Golán destacó la necesidad de un gobierno alternativo a Netanyahu que corrija "el rumbo" de Israel y restaure "seguridad, la confianza y la esperanza".

"Para fortalecer nuestra democracia. Para separar la religión del Estado. Para detener el derramamiento de sangre, tanto judía como palestina", dijo Golán, que encabeza la formación de centro izquierda a la que las últimas encuestas dan entre 9 y 10 escaños.

Golán recordó cómo miles de israelíes salieron a las calles antes de los ataques de Hamás para protestar contra las políticas del gobierno de Netanyahu, el de más extrema derecha de la historia de Israel.

"En invierno, bajo la lluvia, bajo el sol: protestamos, bloqueamos, marchamos, luchamos, fuimos arrestados, fuimos heridos. Seguimos volviendo; no tuvimos miedo, no guardamos silencio, no nos rendimos", destacó ante los presentes.

A la marcha también acudió Naftali Bénet, ex primer ministro que encabeza el partido de derecha Beyajad (Juntos) junto con Yair Lapid, el actual jefe de la oposición israelí. Las últimas encuestan dan una media de 14 escaños a su formación.

Según informó el Canal 12 israelí, también asistió a la marcha Avigdor Líberman, de la formación nacionalista y laica Israel Beitenu, a la que las encuestas dan 8 escaños.

Según los tres últimos sondeos publicados el viernes -la ley electoral israelí no permite publicar más hasta pasadas las elecciones-, el bloque formado por los partidos opositores y encabezado por Eisenkot obtendría una media de 54 escaños, de un Parlamento israelí formado por 120 asientos.

Los partidos que componen el actual gobierno de Netanyahu solo sumarían, en cambio, 50 escaños.

De esta manera, la oposición, que ha reiterado su objetivo de echar a Netanyahu del poder, necesitaría para una investidura el apoyo de los partidos árabes, compuestos por dos listas que obtendrían, según las encuestas, cerca de 15 diputados.