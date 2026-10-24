Opositor en el diálogo venezolano prevé la designación de jueces para el 11 de diciembre

"Listo el Cronograma de todo el proceso de selección de magistrados al TSJ. La fecha de presentación de los candidatos seleccionados es el 11 de diciembre. Avanzamos en la reinstitucionalización del TSJ", dijo en un mensaje en X que acompañó con el cronograma que manejará el Comité de Postulaciones Judiciales, ente conformado por 11 diputados y 12 representes de la sociedad civil que evaluará a los aspirantes.

Según este calendario, las postulaciones de los aspirantes serán recibidas entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre y las entrevistas de los mismos se realizarán entre el 25 y 31 de ese mismo mes.

Podrán realizarse, asimismo, impugnaciones a los candidatos entre el 23 y 26 de noviembre.

El Comité de Postulaciones Judiciales se instaló el viernes, luego de haber sido juramentado por el Parlamento el jueves como parte del acuerdo alcanzado con el chavismo para la renovación del Supremo, tachado de ser afín al Gobierno.

El diputado y presidente de este comité, el chavista Giuseppe Alessandrello, señaló que antes de abrir el proceso de postulaciones, esta instancia se reunirá el próximo lunes para "definir algunos detalles", de acuerdo a una publicación del Parlamento en Instagram.

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El Comité de Postulaciones Judiciales está conformado por 10 afines al chavismo, dos representes de la sociedad civil y ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno, según Transparencia Venezuela.

Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.

Este comité fue conformado en un intento por garantizar independencia en el proceso de selección de jueces.

De forma paralela, funcionará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para que garantizar equidad en el máximo tribunal.