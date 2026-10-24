Otro millonario deja Londres para eludir impuestos y opta por el paraiso fiscal del Canal

Sherwood se instalará en Jersey, una isla situada en el Canal de la Mancha que es posesión de la corona británica pero no forma parte administrativamente del Reino Unido. Se considera un paraíso fiscal por sus bajísimos impuestos.
La noticia se conoce días antes de que el Gobierno laborista de Andy Burnham presente sus presupuestos ante el parlamento y cuando se da por hecho que incluirán un alza de impuestos en algunas partidas, aunque el ministro de Economía John Healey ha descartado que vaya a aumentar los impuestos a las grandes fortunas.
En su marcha del Reino Unido, a Sherwood le han precedido otros magnates como Richard Gnodde, Chris Rokos, el indio Lakshmi Mittal o el egipcio Nassif Sawiris, que han optado por lugares con menores impuestos.
El índice de multimillonarios de Bloomberg señaló recientemente que las fortunas agregadas de todos los magnates que en los últimos dos años han abandonado el Reino Unido suman cerca de 120.000 millones de libras (143.000 millones de euros al cambio de hoy).
El Gobierno británico, atenazado por una deuda acumulada equivalente al 94 % de su PIB, necesita aumentar sus ingresos, pero por el momento la única subida de impuestos que se da por descontada es la que afectará a la banca.
El primer ministro Andy Burnham, al que se supone una sensibilidad más progresista que a su antecesor Keir Starmer, ha dejado claro que en ningún caso piensa apartarse de la ortodoxia fiscal ni aumentar la ya abultada deuda pública.