Paulo Londra, Ozuna, Fuerza Regida, Quevedo y TINI, entre los estrenos latinos

El argentino Paulo Londra publicó 'Entre cielos', su tercer álbum de estudio y el primero desde 'Back to the Game' (2022). Son diez canciones sin invitados que van del pop urbano con aire de los años 2000 a la bachata, el merengue y el rock indie, y que usan el cielo como imagen de los estados de ánimo. El tema principal, 'Angelical', mezcla buena parte de esos ritmos.

Los puertorriqueños Ozuna, Ñengo Flow y Jory Boy estrenaron el miércoles 'Vulnerable', un reguetón de corte clásico sobre la seducción y el coqueteo, hecho para el perreo. Ozuna y Ñengo Flow ya habían coincidido en 2016 en la remezcla de 'Diles', de Bad Bunny. El jueves, Ozuna repasó sus éxitos con un popurrí de reguetón en los Premios Billboard de la Música Latina, en Miami.

El puertorriqueño Myke Towers publicó el miércoles 'Te imagino', un tema urbano sobre dos personas a las que une una química instantánea, de los paseos a toda velocidad en un deportivo a la intimidad. Arranca con un fragmento acelerado de 'Tú te imaginas' (2008), de su compatriota De La Ghetto, y sigue sobre sintetizadores de sonido retro. En 2023 llegó al número uno en España con 'LALA'.

El mexicano Netón Vega y el grupo estadounidense Fuerza Regida estrenaron 'Olimpo', en el que cambian los corridos por una mezcla de house latino, reguetón y ritmos electrónicos. Netón Vega y Jesús Ortiz Paz, vocalista del grupo, se reparten versos con humor y doble sentido sobre una niña bien y la tentación de portarse mal. El jueves, Fuerza Regida se llevó ocho premios en los Billboard latinos, cuatro de ellos por 'Marlboro rojo'.

Los canarios La Pantera y Quevedo estrenaron 'DOGGY', una canción de letra sexual explícita. Ya habían llevado al número uno en España 'Cayó la noche' (2021), con Juseph, y coincidieron de nuevo en 'Halo', del disco de Quevedo 'Buenas noches' (2024). En 2022, Quevedo fue el primer artista español en encabezar la lista mundial de Spotify, gracias a la sesión que grabó con el argentino Bizarrap.

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El puertorriqueño Víctor Manuelle publicó 'La parranda es nuestra', un disco navideño de 12 canciones que amplía 'La parranda es mía' (2025), su EP de seis temas inspirado en la bomba, la plena y el aguinaldo. En las nuevas lo acompañan, entre otros, sus compatriotas Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y Elvis Crespo. Con Crespo estrenó el jueves 'La gozadera en Navidad', al abrir la gala de los Billboard.

La argentina TINI publicó 'FUTTTURA LIVE', 32 canciones en directo grabadas en los primeros conciertos de su gira 'FUTTTURA' en Buenos Aires, en las que repasa su carrera desde la serie de Disney 'Violetta' hasta su último disco, 'Un mechón de pelo' (2024). La acompañan, entre otros, María Becerra, Anitta, Becky G y Coldplay, con quien grabó 'We Pray' en 2024. La gira llegará a España en enero de 2027.