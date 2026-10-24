Ricardo Calderón alerta sobre el acoso judicial y defiende el periodismo colaborativo en la asamblea de la SIP

El periodismo colaborativo se consolida como una herramienta de resistencia frente a las presiones políticas, económicas y judiciales que enfrentan los medios de comunicación en América Latina. Así lo sostuvo Ricardo Calderón, director de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, durante su intervención en la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla en Bogotá.

Calderón advirtió sobre las dificultades que enfrentan las redacciones para sostener investigaciones de interés público en un escenario marcado por las presiones contra periodistas y medios. Frente a esta situación, destacó la importancia de establecer alianzas entre organizaciones periodísticas para compartir esfuerzos, fortalecer las investigaciones y resistir los ataques

Según planteó, la colaboración entre medios permite afrontar de manera más sólida las presiones que afectan al periodismo, tanto en Colombia como en otros países de la región.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la transformación de los mecanismos de censura. El periodista advirtió que las agresiones contra la prensa ya no se limitan a la violencia física, sino que también se manifiestan mediante lo que describió como un nuevo escenario de acoso judicial

En ese contexto, señaló que actores estatales y corporativos pueden recurrir a distintas estrategias para obstaculizar el trabajo investigativo, entre ellas dilatar las respuestas a solicitudes de información pública, ocultar documentos de interés periodístico y promover demandas que someten a los investigadores a procesos prolongados y costosos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas prácticas, según su planteamiento, pueden desgastar a los periodistas, consumir recursos de las empresas periodísticas y dificultar la publicación de investigaciones sobre asuntos de interés público.

Calderón también se refirió al avance de la inteligencia artificial y a su impacto en las redacciones. Aunque reconoció que estas herramientas pueden facilitar determinadas tareas, descartó que puedan sustituir a los periodistas o reemplazar el criterio profesional de los equipos de investigación.

La tecnología, desde esa perspectiva, puede contribuir a optimizar procesos, pero no elimina la necesidad de evaluar información, contrastar fuentes y tomar decisiones editoriales fundamentadas.

En medio de la crisis económica que afecta a numerosos medios de comunicación, el director de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol destacó la decisión de fortalecer el equipo de investigación de ese medio colombiano, en contraste con la tendencia de otras empresas periodísticas a reducir sus estructuras.

La apuesta, según expuso, representa una inversión en periodismo de calidad y en la capacidad de desarrollar investigaciones que requieren tiempo, recursos y equipos especializados.