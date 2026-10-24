Ricardo Gómez, Carlitos en ‘Cuéntame’, cumple su sueño de dirigir una película en Seminci

“Empecé a pensar en la idea de dirigir de bastante chaval. Llevo toda la vida en un set de rodaje como actor, pero ya con quince o dieciséis años empecé a fijarme en dónde ponían las cámaras los directores”, explicó Gómez en la rueda prensa posterior al estreno, en la ciudad española de Valladolid.

Tras iniciar su carrera profesional con seis años, en 'Cuéntame cómo pasó', Gómez no frenó su actividad tanto en teatro como en cine y televisión, una trayectoria que en los últimos años compatibilizó con el impulso de ‘La familia’, un filme que comenzó a gestar en 2019.

“Es el tiempo medio que cuesta sacar una primera película adelante”, confesó el director.

Gómez reveló también que la configuración del filme se articuló en torno a escenarios que fueran familiares para él y una temática sobre la que le interesara profundizar: la vida de barrio en la España de los años noventa.

Sin embargo, la familia retratada en su primer filme dista mucho de la de 'Cuéntame cómo pasó', esa que llenó las televisiones españolas durante diecinueve temporadas: en ésta hay un niño actor, un preso y una mujer atrapada en el bautizo de su hijo.

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Estos personajes componen esta historia familiar narrada a través de un día en la vida de cada uno de ellos.

La cercanía con lugares cotidianos de la sociedad española da el carácter a este filme lleno de fútbol y de bares, pero también de símbolos sociales como las cárceles, que el propio equipo actoral confiesa haber recreado por medio de una visita a la prisión madrileña de Soto del Real.