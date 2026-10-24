Rusia promete responder con firmeza a la expulsión de su diplomático de Moldavia

"Esta decisión de las autoridades moldavas forma parte de una política antirrusa y destructiva del gobierno de Chisinau”, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en un comunicado.

Agregó que Moldavia busca “la destrucción total de las relaciones ruso-moldavas, que se remontan a siglos atrás, y la ruptura de los lazos entre los pueblos de ambos países".

Según Zajárova, "estas acciones hostiles del gobierno moldavo no quedarán sin respuesta por parte de Rusia, que actuará con firmeza y contundencia".

Moldavia anunció la víspera que declara persona ‘non grata’ a un empleado de la embajada rusa en respuesta a la violación de su espacio aéreo por un dron.

El Ministerio de Defensa moldavo informó previamente de que el 23 de octubre un aparato no tripulado impactó contra una vivienda en la localidad de Chistelnita, en el distrito de Telenesti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el departamento castrense, esta semana también se registraron otras dos violaciones del espacio aéreo de esa antigua república soviética, que ya ha culpado en varias ocasiones a Moscú de la entrada de drones en su territorio limítrofe con Ucrania.