'Seis meses en el edificio rosa con azul' triunfa en el Festival mexicano de Morelia

"Por explorar el pasado con valentía, conectar con el color y transformar la expresión libre en pura belleza", expresó el presidente del jurado de la sección de Mejor Largometraje, el cineasta español Juan Antonio Bayona ('La sociedad de la nieve'), al entregar El Ojo, la máxima distinción del FICM.

La cinta tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde se proyectó esta historia ambientada en los años 90 que narra la vida de un niño de 11 años que se enamora de su mejor amigo y enfrenta la enfermedad de su padre, diagnosticado con VIH.

"Todo el equipo que hicimos la película estábamos como que no nos la creemos realmente, (nos llena) de felicidad, de orgullo, de satisfacción", dijo a EFE Santamaría Razo, minutos después de recibir la distinción en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia.

El director de la cinta subrayó la importancia de que su ópera prima llegue a "distintas partes del mundo" para "no cerrar los ojos" ante los "contextos brutales" que enfrenta México.

Asimismo, defendió la alegría a través de la música y la danza, como refleja la historia de Bruno, construida a partir de vivencias de los miembros del equipo de la cinta.

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Como responsable de la sección de Largometraje Mexicano, Bayona también entregó los premios a Mejor director, otorgado a Nicolás Pereda por 'Lo demás es ruido'; Mejor guion a Joaquín Ruano por 'Nosotros' y Mejor fotografía al turco Gökhan Tiryaki por 'El jardín que soñamos'.

'Lo demás es ruido' obtuvo dos galardones esta noche, ya que también recibió el premio de Mejor actriz por la actuación de Teresa Sánchez, mientras que Sam Louwyck alzó El Ojo a Mejor actor por 'Salón de belleza'.

Durante la ceremonia se entregaron dos premios del público en la categoría de Largometraje Mexicano, uno para 'Seis meses en el edificio rosa con azul' y otro Internacional para 'Naza’, filme dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor que retrata el exterminio en Gaza a través de una serie de entrevistas.

También recibió una mención especial 'El jardín que soñamos', que sumó así dos reconocimientos por narrar con profundidad el éxodo migratorio de Haití a México y 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar, logró el premio Casa Wabi-Escine dedicado a óperas primas de directoras y directores.

De los 12 proyectos que participaron en la categoría de Mejor Documental Mexicano, 'Forensita', de Pablo Vaca, recibió El Ojo, mientras que 'Los mariachis perdidos', de Francisco Ohem, obtuvo una mención especial del jurado.

En la sección de Cortometraje en el apartado de animación resultó ganador 'Cuna de lobas', de Emilia Schettino; en el de ficción 'Cuerda manual', de Gustavo Obregón, y documental 'Voces del bosque', de Teresa Camou y Arturo López Barrera.

De las 96 películas seleccionadas por el FICM, el 40 % fueron dirigidas por mujeres, cuatro por realizadores de pueblos originarios y en total estuvieron representados 17 de los 32 estados que integran México.

La edición número 24 del FICM se caracterizó por la presencia de figuras icónicas del cine mexicano, como Diego Luna, Gael García Bernal y los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Ambos directores también fueron reconocidos con la Medalla Filmoteca UNAM, además Cuarón, director de la destacada 'Roma' recibió la condecoración Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, que otorga el gobierno francés.