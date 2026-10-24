Sube a 9 la cifra de muertos en ataque a una iglesia en Jordania al fallecer otro herido

"Acaba de fallecer uno de los heridos en el ataque terrorista de Al Karak, lo que eleva el número de víctimas mortales a nueve", dijo el organismo en un escueto comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Este es el segundo herido crítico que fallece este sábado tras el atentado del viernes y tiene lugar después de que el ministro de Sanidad jordano, Ibrahim al Badur, afirmara a la cadena de televisión Al Mamlaka que el paciente estaba "inestable" debido a una hemorragia grave y lesiones internas.

Según Al Badur, tuvo que someterse a una operación y a "una transfusión de sangre importante", mientras que la gran mayoría de los 40 heridos -27 de los cuales fueron hospitalizados- presentaban "daños arteriales".

La tarde del viernes, unos individuos armados que el Gobierno jordano afirmó que están vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI) entraron en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge de la localidad de Hamud, donde se estaba realizando una ceremonia fúnebre.

Según testigos citados por Al Mamlaka, al menos dos hombres comenzaron a disparar durante cinco minutos seguidos a los congregados en la iglesia, en cuyas inmediaciones se encontraban entre 150 y 200 personas.

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Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la acción y las autoridades jordanas siguen buscando a los sospechosos de este atentado que ha conmocionado al país árabe, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad en todo el reino.

El Gobierno jordano ha decretado luto nacional en todo el país durante tres días, mientras que el rey Abdalá II de Jordania prometió golpear "con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar" a la monarquía hachemita y apeló a la unidad de la ciudadanía, dijo ayer en su cuenta de X.

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.