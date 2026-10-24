Suben a 2.200 los palestinos de Hebrón expulsados de sus casas por Israel

Un portavoz del Ayuntamiento de Hebrón informó de que casi la medianoche del sábado 2.193 personas se inscribieron como desplazadas de sus hogares por orden del Ejército israelí, que mantiene cerrados los accesos a la ciudad como parte de su operación militar en represalia por la muerte de dos soldados a manos de dos palestinos cerca de esa urbe.

Los desplazados forzosos son parte de 344 familias, de las cuales 140 dijeron no tener ningún lugar alternativo donde alojarse.

Según informaron medios palestinos, las tropas israelíes están marcando con una equis algunos edificios de los que han echado a sus habitantes, dentro de una campaña de demoliciones de viviendas en dos zonas de la ciudad, de la que los palestinos solo pueden salir a pie por tres puntos habilitados y tras someterse a un interrogatorio de los militares.

El Ejército israelí informó en la noche del viernes del inicio de la operación, que espera que dure varios días.

"Las fuerzas han comenzado a realizar registros minuciosos, precisos y focalizados en toda la zona con el fin de localizar y desmantelar infraestructuras terroristas y armamento, al tiempo que interrogan a sospechosos", indicó en un comunicado.

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Además, las autoridades israelíes comenzaron a demoler estructuras calificadas por Israel como "ilegales" en Hebrón y cercanas al lugar donde ocurrió el ataque, en el que los dos atacantes fueron abatidos.

Este sábado, indicó que ha arrestado a 40 personas de toda Cisjordania dentro de su operación.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó la operación militar, que considera un "castigo colectivo" y una "peligrosa escalada" que "no traerá seguridad ni paz a nadie".

Tras el ataque ocurrido este viernes cerca de Hebrón, en el que murieron dos militares israelíes y los dos atacantes palestinos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania, con evacuaciones forzosas de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras que Israel considera terroristas.

En un videomensaje, Netanyahu aseguró que el Ejército se está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días" de 1967, durante la cual Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, que eran controladas por Jordania desde 1948.