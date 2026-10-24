Tres muertos en ataque ucraniano con misiles en la ciudad rusa de Oriol

“Con profundo pesar, debo informar que los cuerpos de tres personas fueron hallados durante las labores de recogida de escombros. Mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", escribió en redes sociales Andréi Klichkov, el gobernador de la región de Oriol.

La víspera las autoridades habían informado de ocho heridos a causa de un ataque a una fábrica, que causó también un incendio.

Según algunos medios rusos y ucranianos, el objetivo del ataque era una planta que producía componentes que luego se utilizaban en la industria militar.

En Rusia esta información no ha recibido confirmación oficial hasta el momento.