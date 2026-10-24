Trump insinúa que la sala de prensa de la Casa Blanca podría trasladarse a otro lugar

"Si bien es posible que traslade a los medios que difunden noticias falsas a una ubicación menos molesta, la antigua piscina jamás volverá a ser restaurada", escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

Trump señaló que "circula una noticia falsa" que afirma que va a "eliminar la sala de prensa de la Casa Blanca para recuperar la antigua piscina, que se encuentra justo debajo. ¡Jamás se me pasó por la cabeza hacer una estupidez semejante!".

El propio presidente había insinuado el pasado 27 de septiembre que construiría una piscina en el lugar que ahora ocupa la sala de prensa de la Casa Blanca.

El republicano publicó entonces en su red Truth Social una imagen dividida en dos: una fotografía de la actual sala de prensa, acompañada del mensaje "antes", y una recreación de una piscina con el texto "después".

The New York Times publicó este martes que Trump había manifestado a sus asesores su deseo de rehabilitar la piscina cubierta que Roosevelt mandó a instalar en 1933 y sobre la que se construyó la actual sala de prensa.

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Estas declaraciones sobre el cambio de ubicación llegan en plena ofensiva del presidente contra los medios a poco más de una semana de las elecciones de medio mandato y con las encuestas en contra de los republicanos.