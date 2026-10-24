Trump pide voto anticipado en Florida y Michigan, donde los republicanos se juegan perder

"La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo!", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social donde a continuación envió otro mensaje idéntico pero refiriéndose al estado de Michigan.

Trump pidió el voto para su partido, el Repúblicano, y dijo: "asegúrese de que todos sus conocidos voten por el candidato republicano en cada cargo, en toda la papeleta electoral".

"Ya sea que vote de forma anticipada, en ausencia, por correo o en persona, ¡los republicanos deben abrumar a los «Dumócratas» (juego de palabras entre "dummy", tonto, y demócrata, habitualmente empleado por Trump en sus mensajes) de la izquierda radical con una participación masiva! Es sumamente importante: ¡por favor, salga a votar!", manifestó el mandatario.

Con este mensaje, Trump muestra la necesidad de movilización de los republicanos de cara a los comicios del 3 de noviembre.

A poco más de una semana de que se celebren las elecciones, el Partido Republicano se enfrenta a unas encuestas adversas, algunas de las cuales esta semana les han situado diez puntos por detrás de los demócratas.

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Aunque los sondeos en Florida, aún muestran ventaja republicana, lo cierto es que las medidas migratorias y el malestar por la situación económica están complicando el escenario para los republicanos en un estado tradicionalmente fiel.

Michigan se han convertido en el escenario de una de las grandes batallas en el Senado, donde el demócrata Abdul El Sayed aventaja ligeramente al republicano Mike Rogers.

Este sábado, el expresidente estadounidense Barack Obama acompaña a El Sayed en un mitin en Detroit y Trump también tendrá un acto de campaña este domingo en el estado para intentar remontar las encuestas.