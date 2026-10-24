Ucranianos, sirios y afganos encabezan la lista de peticiones de asilo en Rusia

Ucranianos, sirios y afganos encabezan la lista de peticiones de asilo en Rusia

Moscú, 24 oct (EFE).- A lo largo de 2026, los ciudadanos ucranianos solicitaron asilo en Rusia con más frecuencia que otros extranjeros, según las estadísticas del Ministerio del Interior ruso, citadas por la agencia RIA Nóvosti.