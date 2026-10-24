Uganda no permitirá el paso de personas que han viajado a la RD Congo por el ébola

"No se permitirá el tránsito por Uganda a los viajeros con un historial de viaje a la República Democrática del Congo", afirmó en un comunicado divulgado a última hora del viernes el Ministerio ugandés de Sanidad.

Esta medida podría verse dificultada por la gran porosidad de la frontera terrestre entre ambos países, alineada con una parte del este congoleño golpeada por la violencia de grupos armados.

Así, el Ministerio afirmó que "se invocarán las disposiciones pertinentes de la Ley de Salud Pública en caso de incumplimiento de los requisitos" y aseguró que "las personas que ingresen al país por vías no autorizadas serán remitidas a las autoridades competentes".

Otras iniciativas anunciadas son la reinstauración de "formularios de localización de viajeros (...) independientemente de su país de origen para facilitar un seguimiento oportuno y el rastreo de contactos cuando sea necesario"; y el refuerzo de la prevención y control de infecciones en los puntos de entrada y salida del país y en los centros médicos.

Las autoridades ugandesas también proporcionaron más información sobre el caso de ébola confirmado este martes en Nigeria, que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que regresó a Nigeria tras unas vacaciones en Uganda y se encuentra aislada en Abuya, la capital nigeriana.

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"La información disponible indica que la viajera no presentaba síntomas en el momento de su salida de Uganda. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar el momento de la aparición de los síntomas y las circunstancias que rodearon su infección", señaló el Ministerio.

"El Ministerio de Sanidad desea asegurar al país que Uganda sigue estando libre de ébola", reiteró la cartera.

El Gobierno suizo confirmó este viernes a EFE que su ciudadana -esposa de un diplomático suizo en Nigeria- no estuvo recientemente en la RDC, al contrario de lo que afirmaron previamente las autoridades de Uganda.

Kenia, por su lado, ha detectado hasta ahora nueve contagios de ébola, tras confirmar el pasado 5 de octubre su primer caso importado, correspondiente a un hombre keniano que regresó a su país pasando por Uganda, tras haber vivido los últimos siete años en la RDC.

Ese hombre y otra paciente han fallecido hasta ahora, mientras los otros siete enfermos siguen recibiendo atención médica.

El Ministerio nigeriano de Sanidad informó este viernes de que análisis genómicos indicaron que el virus detectado en el caso de Nigeria "guarda relación genética" con el virus identificado en uno de los contagios registrados en Kenia, si bien esto no confirma por sí mismo todavía una transmisión directa entre los casos.

Un día antes, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) afirmó que es posible que la paciente de Nigeria y el caso índice de Kenia se cruzaran en el aeropuerto de Entebbe (Uganda) el 3 de octubre, cuando ambos transitaron por él.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 21 de octubre, ha causado 9.765 casos confirmados y 4.727 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda, Kenia y Nigeria, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Países Bajos (uno) y Francia (uno).