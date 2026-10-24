Una protesta de jóvenes en Barcelona deriva en destrozos y choques con la policía

La protesta, que ha circulado por redes animada por el lema "Institut Indignats" -traducción del movimiento "Lyceés Indignés", que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia-, ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro.

Según fuentes de la policía catalana, los concentrados han empezado a provocar daños materiales en el mobiliario urbano y disturbios callejeros, lo que ha obligado a los antidisturbios a desplegarse e intervenir para atajar los incidentes.

A raíz de la intervención policial, los manifestantes se han dispersado en grupos por los alrededores de la plaza Cataluña, perseguidos por los agentes antidisturbios, que han cargado contra algunos de ellos.

Todo ello, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad esta tarde de sábado y a metros de la acampada por el derecho a una vivienda que desde hace semanas está instalada en la plaza Cataluña de Barcelona.

Los incidentes se han ido recrudeciendo conforme avanzaba la tarde y grupos aislados de manifestantes, con el rostro cubierto, han intentado saqueos en las tiendas de la zona y han roto algunos escaparates mientras han prendido fuego a mobiliario urbano y a toldos de terrazas.