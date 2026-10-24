Venezuela activa plan para "hambre cero" y busca alimentar a 4 millones de niños escolares

"Nace hoy el plan Venezuela Alimenta Hambre Cero", dijo Rodríguez durante la inauguración de nuevas bodegas estatales de Mercal, una iniciativa creada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para ofrecer alimentos a un precio por debajo del mercado en zonas populares.

La mandataria reiteró que Venezuela está "cerca" de alcanzar el objetivo de "hambre cero" y por ello ordenó ampliar el plan de alimentación escolar para llegar a más niños. También pidió extender a cuatro millones de familias el programa de alimentos Clap, creado por el depuesto presidente Nicolás Maduro.

"¿Dónde vamos a fortalecer? En el PAE, Plan de Alimentación Escolar. Pasar de 2,5 millones de niños atendidos diariamente a cuatro millones. Ya la instrucción está dada. Todo el aparato productivo, logístico del país debe estar al servicio de esos objetivos. Lo otro, pasar a cuatro millones de familias protegidas a través de los CLAP", dijo.

Rodríguez además señaló que la malnutrición de los niños menores de 5 años en Venezuela alcanza el 1,5 %.

"No es un tema de cifras, es un tema de atender a los niños, que todos los niños y las niñas de Venezuela tengan fortalezas nutricionales para su desarrollo mental, físico, para su desarrollo integral", apuntó.

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Asimismo, indicó que en el país hay unas 250 bodegas del estilo de Mercal, que distribuye unas 15.000 toneladas de alimentos semanales.

Rodríguez anunció el pasado 12 de octubre ante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma la puesta en marcha del Plan Venezuela Alimenta y una nueva ley de economía local para alcanzar el "supremo objetivo" del "hambre cero".

En Venezuela, ONG han denunciado una crisis en materia de seguridad alimentaria y algunos voceros, incluso, critican el programa de alimentación escolar estatal que, en algunas oportunidades, carece de proteínas.

Además, el costo de los alimentos supera con creces el monto del salario mínimo mensual, equivalente a centavos de dólar, aunque el Gobierno ha intentado compensarlo con bonos que llegan a unos 240 dólares.