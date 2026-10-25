Al menos 118 feminicidios han sido cometidos en Colombia en 2026

Las cifras del organismo señalan que además de estos crímenes, hubo 91 tentativas de feminicidios y 25 transfeminicidios.

"Departamentos de frontera como Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Nariño figuran en los registros de trata de personas y feminicidio. En Bogotá, Boyacá y Tolima (en la región Andina) se reportan las tasas más altas de violencia intrafamiliar", agregó la Defensoría.

En ese sentido, el organismo señaló que en todo el país 75.708 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar en los primeros nueve meses del año, de las cuales 62.792 son mayores de edad y 9.611 niñas y adolescentes.

Igualmente 619 mujeres con orientación sexual e identidad de género no hegemónica; lesbianas, bisexuales y transgénero (Osignh-LBT) sufrieron violencia intrafamiliar.

En cuanto a los delitos sexuales, la Defensoría registró 21.723 casos, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

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"Cada territorio requiere una estrategia de prevención ajustada a sus riesgos. Por una vida libre de violencia para todas las personas que habitan Colombia", agregó el organismo.

De otro lado, la Defensoría informó de 215 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes en los primeros nueve meses del año, en los que también hubo 183 mujeres que fueron víctimas de trata de personas.