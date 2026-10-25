Expresidenta argentina Cristina Fernández felicita a Lula por su victoria electoral

"Felicitaciones, primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió Fernández en su cuenta de la red social X.

Lula obtuvo el 51,74 % de los votos frente al 48,26 % de Flávio Bolsonaro, con el 97,69 % de las urnas escrutadas, según los resultados oficiales difundidos este domingo.

La expresidenta utilizó la referencia al 17 de Octubre para vincular el resultado brasileño con una de las fechas centrales de la historia política argentina, que conmemora la movilización popular de 1945 en apoyo a Juan Domingo Perón y se considera un hito fundacional del peronismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otro de los líderes del peronismo, también felicitó a Lula a través de X y calificó la jornada como "una noche histórica".

"Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse", escribió Kicillof, quien agregó que "no hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad".