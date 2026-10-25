Trump acusa a Fox de ayudar a demócratas el mismo día que le hacen una entrevista

"Fox News dedica demasiado tiempo a dar espacio a los oponentes de los candidatos del Partido Republicano, personas que aman a nuestro país y que cuentan con excelentes propuestas e ideas", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró que "estos patriotas estadounidenses están siendo prácticamente 'invisibilizados' por los medios de comunicación, y Fox hace muy poco por ayudar. Esa es la única razón por la que esta contienda está reñida, si es que realmente lo está".

El mensaje, que llegó horas después de que lo entrevistaran durante media hora en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, no es el primero en las últimas semanas en el que pone en cuestión la cobertura informativa de la cadena, ya que hasta en dos ocasiones les ha llamado la atención por la dedicación que, según él, dan a los demócratas.

La relación de Trump con Fox News había sido tradicionalmente muy cercana, tanto que para su segundo mandato, el presidente sumó a su gabinete a varias figuras de la cadena, entre ellas el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Transporte, Sean Duffy.

Sin embargo, Fox News se unió el pasado 21 de septiembre al boicot de las grandes cadenas de televisión a la cobertura de Trump, después de que este vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A poco más de una semana de que se celebren las elecciones, las encuestas recogen una ventaja para los demócratas que llega a los diez puntos.

El próximo 3 de noviembre los estadounidenses renovarán la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños del Senado, además de elegir numerosos cargos locales y estatales.