Acusado de incitación terrorista el autor del "Movimiento" que alentó protestas en Italia

La fiscal sustituta de Milán, Francesca Crupi, le investiga por dos delitos relacionados con el orden público: incitación a delinquir agravada por la finalidad terrorista e incitación a la violencia organizada, informan a EFE fuentes de la magistratura.

El primero conlleva penas de entre 1 y 5 años, con posibilidad de aumentarlas en hasta dos tercios por el agravante; el segundo es un delito introducido en el Código Penal por el Gobierno de Giorgia Meloni la pasada semana, precisamente tras dichas protestas.

Siher, italiano de segunda generación (su familia tiene orígenes marroquíes), es un reconocido experto en geopolítica de 30 años que el pasado sábado fue arrestado por ser considerado el creador del denominado 'Movimiento 17 octubre'.

Este grupo fue fundado tras las manifestaciones de aquel fin de semana, que derivaron en violentos disturbios en ciudades como Milán, y en los días posteriores había alentado a nuevas protestas desde un perfil anónimo en redes como Instagram o Telegram.

El 'Movimiento' había anunciado que lanzaría un comunicado con instrucciones para protestar de nuevo el pasado sábado en todo el país, pero esto finalmente no ocurrió, aunque sí surgieron protestas espontáneas en Milán, Bolonia, Turín (norte) o Roma.

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Siher se encuentra bajo arresto preventivo en la penitenciaría milanesa de San Vittore.

La Fiscalía ha solicitado que se le mantenga en prisión, algo que deberá ser determinado por un juez en el plazo de 48 horas.

Tras aquellos disturbios, que degeneraron en saqueos perpetrados por adolescentes en Milán, el Gobierno italiano respondió enviando a esa ciudad 500 militares para reforzar el orden público.

Pero también con un decreto en materia de seguridad con medidas disuasorias como la obligación a los padres a pagar los desperfectos causados por sus hijos o la posibilidad de retener de forma preventiva a sujetos considerados peligrosos para una manifestación pública, también menores de edad.

Además, entre otras disposiciones, extiende la posibilidad de imputar a personas de entre 14 y 18 años, permitiendo que sean juzgados, e incluye el nuevo delito de 'violencia organizada en manifestación pública' que la Fiscalía pretende aplicar ahora a Siher.