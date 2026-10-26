Alemania: El regreso de Machado a Venezuela es un paso hacia la transición democrática

"Es otro paso del país hacia la apertura política y económica y hacia la transición democrática. Apoyamos una transición pacífica y democrática que desemboque en unas elecciones libres", señaló un portavoz del Ministerio de Exteriores Martin Giese al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

Afirmó que esto es lo que demanda la población venezolana y que el Gobierno alemán apoya estas "reivindicaciones públicas".

Al ser interrogado sobre cómo fue posible el regreso de la líder opositora, que salió el país en diciembre de 2025 y desde entonces no había conseguido volver, Giese apuntó al papel de Estados Unidos y subrayó que Alemania no dispone de informaciones propias sobre la cuestión.

"Las fronteras están vigiladas, así que no habrá ocurrido sin la voluntad del Gobierno", remachó y añadió que "hay que verlo como una decisión del Gobierno venezolano".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país, que según dijo ya ha hecho posible el retorno de cientos de figuras de la oposición y la liberación de muchos presos políticos.

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El mensaje del secretario de Estado llegó después de que se conociera que Machado había reaparecido este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

Machado salió de Venezuela a principios de diciembre de 2025, de forma clandestina, para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz y desde entonces no había vuelto a su país.