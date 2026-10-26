Alemania felicita a Lula y expresa el deseo de seguir profundizando las relaciones

"Brasil, la mayor democracia de América Latina, ha votado. Felicito al ganador de las elecciones", Luiz Inácio Lula de Silva, escribió Merz en su cuenta de la red social X.

Merz, quien se reunió en abril pasado con Lula en el marco de la feria industrial de Hannover, dijo esperar "con interés seguir profundizando conjuntamente la asociación estratégica entre Alemania y Brasil".

Steinmeier por su parte transmitió a Lula sus "más sinceras felicitaciones" por su reelección, y le deseó que siga cosechando "muchos éxitos en el desempeño de su cargo y que continúe tomando siempre las decisiones acertadas".

"Brasil sigue siendo un socio estratégico fundamental para Alemania y Europa, con el que queremos afrontar conjuntamente los desafíos globales de nuestro tiempo, en beneficio de los ciudadanos de nuestros países", indicó en un comunicado.

Steinmeier sostuvo que, precisamente ante el recrudecimiento de las confrontaciones geopolíticas, "nuestras democracias deben permanecer unidas y defender un orden multilateral sólido, basado en el derecho internacional".

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El portavoz de Exteriores, Margin Giese, recalcó en una rueda de prensa ordinaria que "Brasil es para nosotros un socio global de destacada importancia", independiente del gobierno que haya en el gigante sudamericano.

"En los ámbitos del orden global, el comercio, la economía, las Naciones Unidas, trabajamos de manera muy, muy estrecha. Tenemos una asociación estratégica en cuyo marco colaboramos muy de cerca. Por lo tanto, nos alegramos de continuar la cooperación con Brasil", indicó.

Con respecto al anuncio del candidato opositor, Flávio Bolsonaro, de que impugnará el resultado, Giese recalcó que "serán los tribunales en Brasil los que tendrán que decidir al respecto, y no nosotros (...)".