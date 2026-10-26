Caída del mercado brasileño tras triunfo de Lula arrastra a bonos y acciones de Argentina

El índice MSCI Metval de la Bolsa de Buenos Aires caía este lunes el 3,70 %, con papeles que anotaban pérdidas de hasta el 6,6 .

Los títulos públicos argentinos en moneda estadounidense retrocedía hasta el 1,8 %, mientras que el índice de riesgo país trepaba el 5,2 %, a 744 puntos básicos, su mayor nivel en un año.

La sorpresiva reelección de Lula da Silva generó una fuerte reacción negativa en los mercados financieros, luego de que los inversores se posicionaran durante las últimas semanas para una victoria de Flávio Bolsonaro en segunda vuelta.

El fuerte flujo vendedor que se da este lunes sobre los activos brasileños contagia a Argentina, ya que los inversores internacionales buscan reducir su exposición a la región en conjunto.

"El sismo financiero en Brasil no tardó en derramarse sobre la plaza local, afectando de manera dispar a los activos argentinos", apuntó Damián Vlassich, líder del equipo de Estrategias de Inversión de la firma IOL.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los inversores argentinos también siguen con atención la depreciación del real brasileño y sus efectos en el mercado cambiario de Argentina.

"Brasil es nuestro principal socio comercial de manufacturas, lo que lo lleva a representar el 27,7 % del índice de tipo de cambio real multilateral. Es por ello que la depreciación del real agrega presión sobre la competitividad cambiaria argentina", observó la firma Portfolio Personal Inversiones.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subía este lunes 10 pesos, a 1.560 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación.

El 'efecto Brasil' sobre los activos argentinos se suma al castigo que vienen sufriendo particularmente los bonos de deuda argentinos en las últimas semanas debido a las crecientes dudas de los inversores sobre el programa económico de Argentina y el panorama político de cara a las elecciones generales de 2027, en las que el presidente Javier Milei -que apoyó abiertamente a Bolsonaro- buscará la reelección.

"No interpretamos el resultado en Brasil como una señal en ninguna dirección para Argentina, sino como una muestra de que no se puede confiar en las encuestas y de que la fragmentación política sigue siendo elevada, lo que convierte a los balotajes (segundas vueltas) en una moneda al aire en casi todas partes", comentó la firma de inversiones Max Capital.