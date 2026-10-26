Canciller uruguayo dice que el triunfo de Lula "ayuda a reforzar fuertemente a la región"

El canciller indicó este lunes en rueda de prensa que estos resultados tendrán peso para América Latina en el "juego geopolítico" que definirá la designación del nuevo secretario general de Naciones Unidas.

"En estos días se va a resolver, esperemos, quién puede ser el nuevo secretario general de Naciones Unidas. Puede ser mujer u hombre y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, en este caso desde nuestra otra Presidencia del Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), para que sea un latinoamericano o latinoamericana", sostuvo Lubetkin.

Pese a que esa designación aún no está definida, el canciller insistió en que el triunfo de Lula será de ayuda "para que finalmente" alguien de la región "asuma una de las posiciones más importantes del mundo, como es ser secretario general de Naciones Unidas".

A nivel interno, Lubetkin explicó que este resultado "facilita" al Gobierno de Yamandú Orsi la concreción de la línea de trabajo acordada entre ambos países que, según dijo, tiene pendientes en materia fronteriza, así como en el área comercial y económica.

"La agenda es muy intensa. Estamos hablando del país más potente de América Latina junto a México, con el cual tenemos relaciones muy estrechas y de gran respeto recíproco, que es lo que vamos a seguir desarrollando", resumió.

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Para Lubetkin, Lula "se ha transformado en una de esas figuras históricas de referencia por el cual se hablará por mucho tiempo" en la región.

El domingo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se comunicó con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones y destacar la fiesta democrática que vivió el país.

"Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", indicó Orsi en sus redes sociales.

Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad. Nunca antes en la historia de Brasil un presidente fue elegido en cuatro ocasiones diferentes.

Fue la primera vez, desde el fin de la dictadura militar de Brasil (1964-1985), que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impuso en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Este domingo, en la segunda, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario.