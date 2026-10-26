China felicita a Lula en su reelección y pide seguir avanzando en la relación bilateral

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores declaró Guo Jiakun hoy en rueda de prensa que las autoridades chinas han tomado nota de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que finalizaron con un 51,79 % de los votos para el histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) frente al 48,24 % del ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"China está dispuesta a trabajar con Brasil para seguir avanzando en la construcción de la comunidad de futuro compartido entre ambos países", afirmó Guo.

Lula, que partía en desventaja tras la primera ronda, asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país.

Tras conocerse los resultados, el mandatario reelecto afirmó que su victoria representa una "derrota de la mentira y del negacionismo" y prometió que haría "el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país".

Bolsonaro, por su parte, se negó a reconocer la victoria de Lula y adelantó que solicitará la "anulación" de las elecciones en la Justicia.

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Al respecto, Guo expresó brevemente que "China respeta la elección del pueblo brasileño".

La victoria de Lula consolida el acercamiento político y económico entre Brasilia y Pekín, una asociación que una victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habría enfriado, además de restar impulso a la cooperación en los BRICS, indicaron analistas locales.