China propone normas para proteger sus secretos comerciales de entidades extranjeras

El proyecto se mantendrá abierto a comentarios públicos hasta el 24 de noviembre, informó la cartera comercial.

En caso de incurrir en las conductas prohibidas, el ministerio podría restringir o prohibir su comercio de bienes, tecnología y servicios relacionados con China y limitar nuevas inversiones en el país.

Entre otras posibles medidas figuran limitar la entrada en China del personal y los medios de transporte de esas entidades; revocar o restringir los permisos de trabajo y los derechos de residencia de su personal en el país; e imponer multas proporcionales a la gravedad de la infracción.

Las nuevas normas también autorizarían al Ministerio de Comercio a investigar si la conducta de entidades extranjeras supone una amenaza "para la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China", en unas pesquisas en las que las empresas investigadas deben "cooperar y aportar la información pertinente", o la cartera podría dictar una resolución "basada en los hechos disponibles".

La propuesta sigue a otro plan, publicado a mediados de mes junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el que se proponen prohibiciones de exportación de 14 tecnologías y restringir otras 26 en sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA), la biomedicina y la energía solar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Comercio justificó entonces la iniciativa debido a la creciente aplicación de estas tecnologías en ámbitos sensibles y ha asegurado que busca prevenir los riesgos de "pérdida de control y difusión indebida" de conocimientos avanzados.

Todo ello se produce en un contexto de plena rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos, marcado por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados y por los esfuerzos de Pekín para proteger sus capacidades industriales en sectores estratégicos.