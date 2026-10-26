Colombia nombra embajador en Perú al militar que retomó el Palacio de Justicia

Así lo confirmaron a EFE fuentes de la Cancillería. Plazas Vega, de 82 años, asumirá el cargo para el cual había sido designada inicialmente su esposa, la exsenadora del Centro Democrático, partido derechista del expresidente Álvaro Uribe, Thania Vega.

El coronel Plazas Vega llega el cargo después de que las relaciones entre ambos Gobiernos se vieran afectadas en agosto del año pasado por una disputa en torno a la isla de Santa Rosa, ubicada en mitad del río Amazonas.

El entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó al Gobierno de Perú de apropiarse de "un territorio colombiano en la Amazonía" por la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, que incluye una isla fluvial surgida por cambios en el curso del río Amazonas con posterioridad al tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en esa vía fluvial.

El lío diplomático no perduró y en la actualidad los Gobiernos de los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y Perú, Keiko Fujimori, llevan mejores relaciones que sus antecesores.

El Palacio de Justicia fue tomado por el M-19 el 6 de noviembre de 1985 y recuperado por el Ejército al día siguiente, después de 28 horas de enfrentamientos, en una sangrienta operación que dejó cerca de un centenar de muertos y 11 desaparecidos.

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En la época de los hechos, el entonces teniente coronel Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería y lideró la operación militar.

Plazas Vega fue condenado por la desaparición "forzada agravada" de once personas en aquellos incidentes (siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19), pero posteriormente la Corte Suprema de Justicia lo absolvió.

En septiembre, un tribunal federal de Miami (EE.UU.) juzgó al militar retirado en una demanda civil presentada por la familia del magistrado Carlos Horacio Urán, que lo acusaba de ejecución extrajudicial y tortura

Aunque este proceso está pendiente de sentencia, medios colombianos apuntan que Plazas Vega será absuelto.