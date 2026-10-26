Colombia y España se reúnen para avanzar en la agenda de la Cumbre Iberoamericana

En la red social X la Cancillería colombiana explicó que en el encuentro "se abordó la cooperación para el desarrollo territorial y la preparación de una agenda con resultados concretos de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno" para "generar beneficios para las naciones de la región y sus ciudadanos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que publicó una foto del encuentro diplomático en Bogotá, señaló que "Colombia y España reafirman su relación como socios estratégicos, fortaleciendo la inversión, la cooperación y la lucha contra la delincuencia transnacional organizada".

En el ámbito económico y comercial, prioritario para ambas partes, Cancillería destacó que España es el "segundo mayor inversionista en Colombia, generando miles de empleos en sectores estratégicos y nuevas oportunidades de crecimiento".

Bula acudió al encuentro con la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniela Restrepo, y el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa.

El pasado 7 de agosto, al asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó a EFE la voluntad de su país de trabajar con el nuevo Gobierno.

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"Nos disponemos a trabajar con el nuevo Gobierno, con ese espíritu de amistad y de fraternidad, también de la fraternidad iberoamericana", expresó entonces Albares, quien acompañó al rey Felipe VI en la ceremonia, celebrada en la ciudad colombiana de Cali (suroeste).

Los dos países mantienen una estrecha relación política, económica y comercial, en la que destaca un elevado volumen de inversión española en Colombia y la presencia de más de 1.100 empresas españolas en el país, en áreas tan diversas como la banca, las telecomunicaciones, el turismo, la energía y las infraestructuras, entre otros sectores.

Entre 2021 y 2025, España fue el segundo mayor emisor de inversión extranjera directa hacia Colombia, con un acumulado de 11.651 millones de dólares, según la agencia oficial ProColombia.