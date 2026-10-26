Comisión de ONU reafirma que Israel comete exterminio y genocidio contra los palestinos

En un informe que presentará hoy en la Asamblea General de la ONU, que le encargó centrar esta fase de su investigación en los asesinatos y daños físicos y mentales causados por agentes estatales, confirma el grave aumento de los ataques aéreos israelíes contra Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque a gran escala de Hamás contra Israel.

Del lado de los crímenes atribuidos a Israel, la Comisión señala que mientras entre 2018 y el 6 de octubre de 2023 (víspera del ataque de Hamás) 6 palestinos habían fallecido en ataques aéreos, entre el 7 de octubre de 2023 y el pasado 30 de septiembre los asesinados fueron 254.

“El asesinato y las lesiones infligidas deliberadamente a civiles palestinos, así como la destrucción de viviendas en Cisjordania, más la negativa de Israel a asumir su responsabilidad, forman parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos e imponerles condiciones de vida insoportables”, sostuvo el presidente de la Comisión, Srinivasan Muralidhar.

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De hecho, las operaciones militares desde enero de 2025 han provocado el mayor desplazamiento de palestinos en Cisjordania desde 1967 -cuando se registró la llamada Guerra de los Seis Días entre una coalición de países árabes e Israel, que obtuvo la victoria-, con más de 34.000 palestinos que seguían desplazados en agosto de 2026.

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Los niños han sido víctimas principales de la violencia militar israelí, que les ha causado “graves daños físicos y mentales”, no muy lejos de los que sufren los menores en Gaza, lo que para la Comisión significa que Israel perpetra “actos de persecución contra niños palestinos por motivos de edad”.

Del lado de Gaza, la Comisión constató que las autoridades y fuerzas israelíes han continuado cometiendo actos de genocidio incluso después del denominado acuerdo de alto el fuego de hace más de un año y ello “con la intención de destruir al pueblo palestino, total o parcialmente”.

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De manera más amplia, la investigación llega a la conclusión de que la voluntad de Israel desde su misma creación ha sido expandir su territorio y para ello desplazar a los palestinos, lo que considera una de las causas centrales de este prolongado conflicto.

“La apropiación de la mayor cantidad posible de tierras, al tiempo que se minimiza a la población palestina en términos de tamaño, autonomía y viabilidad, tiene su origen en las políticas colonizadoras de Israel”, afirmó Muralidhar.

En sus conclusiones, la Comisión pide a Israel poner fin de inmediato a la ocupación ilegal de Palestina y, entre otras acciones, devolver las tierras y toda propiedad confiscada a los palestinos.

La Comisión también denuncia a la Autoridad Palestina por perseguir a palestinos con opiniones disidentes y no investigar de forma efectiva e imparcial las muertes o heridas sufridas por periodistas y defensores de los derechos humanos en acciones cometidas por las fuerzas de seguridad palestinas.