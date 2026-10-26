Detienen a un hombre sospechoso de dos feminicidios en Argentina

Las víctimas fueron identificadas como Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, quien fue hallada sin vida este domingo en Buenos Aires, y Daniela del Milagro Villalba, de 29 años, asesinada el 19 de octubre en Córdoba, en el centro del país.

La investigación fiscal comenzó tras la denuncia de una amiga de Fernández, quien la encontró sin vida en un apartamento que habían alquilado juntas para desempeñarse como trabajadoras sexuales en el barrio porteño de Retiro.

La denunciante declaró a la Policía que un hombre identificado como "Iván" la había contactado a través de un sitio web de prostitución y ella lo derivó a la víctima, quien "necesitaba trabajar".

En la mañana del domingo, ante la falta de respuesta a sus llamadas, la denunciante se dirigió al lugar de los hechos y convocó a un cerrajero para ingresar al apartamento, donde halló a Fernández muerta sobre la cama, cubierta con una sábana.

La caja fuerte del lugar había sido manipulaba y faltaba el teléfono móvil de la víctima.

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Al intervenir los teléfonos de la víctima y de la denunciante, dieron con el número de quien las había contactado para solicitar sus servicios, y así la Policía de Buenos Aires tomó conocimiento de que el hombre ya estaba siendo investigado por el feminicidio de Villalba, ocurrido una semana antes en Córdoba.

La investigación en esa ciudad argentina se inició tras el hallazgo de una valija o maleta con prendas manchadas de sangre y pertenencias de la víctima.

Al concurrir al apartamento que alquilaba Villalba, la Policía encontró a la mujer sin vida sobre la cama, también tapada con una sábana. Su cuerpo presentaba cortes en el cuello y los brazos, y asimismo le faltaba su teléfono móvil.

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar al hombre y detenerlo la noche del domingo en un hotel del centro de Buenos Aires, donde encontraron el teléfono móvil de Tatiana Micaela Fernández, una de las víctimas.