Detienen en Bolivia a criminal brasileño que brindaba protección al narco Sebastián Marset

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó en una rueda de prensa que Engri Junior de Almeida Maya, de 38 años, ingresó a Bolivia en 2021 y está acusado de ser el responsable de al menos 12 casos de "sicariato", o asesinatos por encargo, en Bolivia y otros 40 en Brasil.

"En territorio nacional fundó la organización 'Amigos do Estado' (...) Era una línea de exportación (de droga) muy grande a Brasil y a Europa", indicó Oviedo.

Por su parte, el comandante de la Policía, Adrián Álvarez, informó que en una operación de "máximo nivel" coordinada "con la DEA y la Policía Federal de Brasil", el brasileño cayó herido el sábado después de una balacera registrada entre policías antinarcóticos y miembros del PCC en el municipio de Concepción, en la región oriental de Santa Cruz.

"Es considerado como un blanco de alto valor criminal en la región. Conocido (como) 'Junior Trindade', 'Cabezao' y 'Pablo Escobar de Goiás', comenzó en 2008 sus actividades criminales vinculadas a sicariatos, tráfico de drogas y de armas", detalló Álvarez.

En Bolivia, la organización que fundó "permitió generar vínculos y relaciones criminales con la estructura de Sebastián Marset que operaban desde Santa Cruz", indicó el jefe policial.

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"Esta organización no solamente le brindaba cobertura en el despliegue de cargamentos de droga, sino que le brindaba seguridad porque (el brasileño) era una persona muy temida en los círculos criminales", agregó.

El jefe policial contó que la organización de Junior de Almeida, conocido en Bolivia con el nombre falso de Julio Javier Bahía, "también generó la creación de una nueva estructura internacional dedicada al tráfico de sustancias controladas denominada Tercer Comando uro de Goiás", similar al PCC.

El ministro Oviedo informó que el ciudadano brasileño se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos, después de recibir impactos de bala el fin de semana y que la Policía busca a otros dos brasileños que forman parte de la misma organización criminal.

La Policía boliviana capturó a Marset el pasado 13 de marzo durante un operativo realizado en Santa Cruz y posteriormente fue enviado a Estados Unidos, donde permanece encarcelado.

Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, en regiones como Santa Cruz, Beni y Pando, esta última también colindante con Perú, lo que obligó al Gobierno a movilizar al Ejército y a grupos de élite.