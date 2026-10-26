Detienen en la frontera norte de México a El Isra, operador ligado al Cartel de Sinaloa

La captura del sospechoso, identificado como Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias El Isra, se concretó sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, en la capital de Baja California (norte), tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales.

De acuerdo con las indagatorias oficiales, el detenido operaba como pieza clave del grupo criminal para coordinar el trasiego de drogas y actividades ilícitas en el Valle de Mexicali y en San Luis Río Colorado, en el vecino estado de Sonora (norte).

Fuentes federales precisaron a EFE que el sospechoso contaba con una orden de aprehensión por privación de la libertad, al estar directamente vinculado con el secuestro en agosto pasado del cantante de corridos tumbados Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como El Gordo Gadaffi, ocurrido en territorio sonorense.

Asimismo, los reportes de seguridad lo vinculan con un atentado a balazos registrado en 2024 contra un mando del área de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Tras el operativo, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica en las próximas horas.

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La franja fronteriza entre el noroeste de México y Estados Unidos permanece bajo la presencia de células delictivas y facciones del narcotráfico por las rutas clave para el trasiego de estupefacientes, armamento y tráfico de migrantes.

La detención se da en un contexto de presiones del gobierno de Estados Unidos para endurecer el combate al crimen organizado en la zona limítrofe, mientras que México rechaza cualquier intervención extranjera directa en su territorio.