Diputado de Hizbulá dice que Irán no les ha pedido intervenir en guerra con EEUU e Israel

"La República Islámica de Irán no nos ha pedido, ni antes ni ahora, que la apoyemos en la lucha contra la agresión estadounidense-israelí. Al contrario, cuando nos reunimos con funcionarios iraníes nos preguntan qué queremos y cuáles son nuestros intereses y los del Líbano para darnos respaldo", aseguró el parlamentario, según un comunicado de Hizbulá.

Durante una intervención en un evento en Bint Jbeil, en el sur del país, Fadlala también consideró que las negociaciones en marcha entre el Líbano e Israel han llegado a un "punto muerto" y denunció que el Estado judío está aprovechando la coyuntura para sembrar la discordia entre los diferentes actores libaneses.

Ambos países mantuvieron la semana pasada dos días de encuentros a tres bandas en el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en Florida, como parte de un proceso que no ha visto apenas avances en los últimos meses y al que el movimiento chií se opone en medio de crecientes tensiones con las autoridades libanesas.

Está previsto que este lunes terminen las investigaciones sobre un cargamento de explosivos incautado a dos miembros de Hizbulá en el este del país, un suceso que ha encendido las ya tensas relaciones con el Gobierno y que ha vuelto a reavivar el debate sobre el desarme del grupo.

"El enemigo ha aprovechado las negociaciones para cometer más violaciones y está apostando por la división interna en el Líbano y por los instigadores de la sedición, con el objetivo de consolidar su ocupación", alertó el diputado, en declaraciones recogidas por la formación política y armada.