Diputados reciben renuncia de jefa del ente electoral mexicano ante presunta corrupción

El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó en la red social X que la carta de renuncia fue entregada ante la Cámara baja y compartió una copia de la misma.

Monreal señaló además que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que reúne a los líderes de los grupos parlamentarios, iniciará el proceso de selección "conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional".

En una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, Taddei formalizó su salida del cargo a partir de hoy, sin precisar las razones de su decisión.

"La estabilidad, la independencia y la fortaleza del Instituto Nacional Electoral son fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos", indicó Taddei.

Además, sostuvo que "la organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal".

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Taddei, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023, destacó sus 33 años de trayectoria, durante los cuales participó en la organización de los primeros comicios judiciales del país, en 2025, así como en las elecciones presidenciales de 2024, donde "resultó electa la primera mujer presidenta de México", Claudia Sheinbaum.

"Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana", expuso la funcionaria.

La renuncia se produce después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el viernes una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

La presidenta Sheinbaum avaló este lunes la renuncia y exigió investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

No obstante, la mandataria rechazó que la salida de Taddei represente una crisis para el INE, pese a que México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros cargos.