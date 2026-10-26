El 32 % de los uruguayos sufrió algún intento de fraude digital y el 8 % perdió dinero

Así lo indica el estudio 'Estado de la Ciberseguridad en Uruguay 2025-2026', desarrollado por la compañía especializada en la materia Datasec, que remarca "el impacto del aumento económico" de esta problemática, teniendo en cuenta que las pérdidas dos años atrás eran del 5 %.

El informe apunta que en el país suramericano "persisten importantes brechas en las prácticas de protección de los usuarios" e indica en ese sentido que una de cada tres personas que utiliza una computadora no cuenta con un antivirus, mientras que el 40 % no realiza respaldos de su información.

Asimismo, agrega que una de cada cuatro personas que usa un smartphone no respalda la información almacenada en el dispositivo.

En materia de seguridad, subraya que, entre quienes sufrieron algún intento de fraude, el 71 % modificó alguna de sus prácticas de navegación o incorporó medidas para protegerse.

"Esto muestra que, además del impacto económico directo, el avance del ciberdelito está modificando la forma en la que las personas utilizan internet y gestionan su seguridad digital", dice el informe.

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Por otra parte, apunta que estos resultados son consistentes con la evidencia proveniente de fuentes estadísticas oficiales y explica que, según el módulo de victimización de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, solo el 21,7 % de los casos de estafa fue reportado a la Policía, mientras que el 18,6 % fue formalmente denunciado.

Detalla también que el contexto de las amenazas se volvió "más dinámico y sofisticado" y que el aumento de la capacidad de detección "convive con una evolución del delito hacia modalidades más escalables y cada vez más centradas en el engaño y la manipulación de las personas".

Finalmente, dice que la inteligencia artificial "está cambiando la naturaleza del riesgo y no solo su escala" y que en la región ya se documentan ataques de phishing personalizado, generación automatizada de mensajes fraudulentos a gran volumen y suplantación de identidad mediante síntesis de voz e imagen.