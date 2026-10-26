El Ejército israelí obliga a cerca de 3.200 palestinos de Hebrón a abandonar sus casas

Según datos proporcionados por la municipalidad de Hebrón, estas personas forman parte de unas 488 familias que se han visto forzosamente desplazadas, sobre todo de los barrios de Deir Bahha y Al Jalda.

Entre los desplazados hay más de 200 menores de dos años de edad, así como unas 250 personas mayores de 60 años, según el comunicado, que detalla que otros cientos de vecinos permanecen atrapados dentro de sus hogares sin poder salir debido a la ofensiva militar.

Israel también está llevando a cabo grandes demoliciones, destruyendo viviendas de manzanas enteras y arrestando a decenas de palestinos, según fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa.

El Ejército israelí, en un comunicado, aseguró que las demoliciones cerca del lugar del ataque se correspondían con "infraestructuras y estructuras construidas en violación de la ley".

El pasado viernes, dos militares israelíes murieron tras ser disparados cerca de un 'checkpoint' por dos atacantes palestinos, que también fueron abatidos.

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Ese mismo día, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania ocupada, con desplazamientos forzosos de residentes de barrios palestinos, redadas casa por casa y destrucción de viviendas y edificios.

En un videomensaje con tono electoral, Netanyahu aseguró que el Ejército se está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días" de 1967, tras la cual Israel ocupó militarmente Cisjordania, Jerusalén Este, el Golán sirio y el Sinaí egipcio.