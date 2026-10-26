El 'Pan de León XIV', la receta con la que Uruguay homenajea la visita del papa

El Centro de Panaderos del Uruguay creó una receta conmemorativa por la peregrinación del máximo jerarca de la iglesia católica al país austral que incluye elementos simbólicos en la historia de Robert Prevost, como el centeno, asociado a Chicago, su ciudad natal; y la papa, el maíz y la quinoa, vinculados a Perú, el país donde fue obispo.

Uruguay, mientras tanto, aporta una base del pan francés de las panaderías locales, la masa madre y la levadura.

Según explica el Centro, los panaderos dieron al pan la forma de "rondín", con líneas curvas de las piezas clásicas de los establecimientos de barrio que simulan un abrazo, con el objetivo de transmitir un mensaje "de encuentro" a las familias uruguayas.

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, valoró especialmente la iniciativa del Centro de Panaderos, sobre todo por "la importancia que tiene el pan en la cultura mediterránea".

"También el hecho de que para elaborarlo se hayan tomado elementos de Chicago, la ciudad natal del papa, de Perú, donde él fue tanto tiempo misionero, y también del Uruguay, la masa madre y la forma, eso nos habla de que se pensó bien y que se hizo algo fantástico", añadió el cardenal.

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Este lunes el Vaticano confirmó que León XIV viajará como estaba previsto a América Latina e iniciará su viaje en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como la primera parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que le llevará también a Argentina y Perú.

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón.

La situación clínica actual del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman, según el comunicado del Vaticano, que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

Sturla afirmó que recibir la confirmación oficial del Vaticano llenó de alegría a la iglesia local, ya que indica que León XIV se encuentra bien de salud y que el viaje se realizará tal y como estaba planeado.