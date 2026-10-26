El presidente suizo viaja a China para firmar una ampliación del tratado de libre comercio

Parmelin, quien dejará el Gobierno a finales de este año, se reunirá el viernes 30 de octubre con su homólogo chino, Xi Jinping, un encuentro que concluirá con la firma del "acuerdo de libre comercio optimizado", detalló la nota oficial.

Suiza y China mantienen un acuerdo de libre comercio desde 2014, aunque esta ampliación, acordada en negociaciones que concluyeron en agosto, mejorará el acceso de productos e inversiones suizos al mercado chino, reforzando las normas relativas a la protección del medio ambiente y los trabajadores, detalló el Gobierno federal.

El acuerdo de libre comercio con Suiza fue el primero que China concluyó con un país de Europa continental.

Durante la visita de Parmelin, que concluirá el sábado 31, el presidente suizo también mantendrá encuentros con los ministros chinos de Comercio (Wang Wentao), Asuntos Sociales (Wang Xiaoping), Educación (Huai Jinpeng) y Ciencia y Tecnología (Yin Hejun).

Suiza fue además uno de los primeros países occidentales en reconocer a la República Popular China tras su fundación en 1949, y las relaciones diplomáticas entre ambos se remontan a 1950.