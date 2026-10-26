El primer ministro checo denuncia amenazas de muerte tras publicar su teléfono una oenegé

"(La oenegé) 'Un millón de momentos' publicó mi número de celular. He recibido unos 6.700 mensajes cortos (SMS), y parte de estos mensajes decían que me tengo que matar, que alguien me tiene que asesinar, que un 'sniper' me va a disparar. Hablaron de mi madre", declaró Babis a la prensa en Praga, antes de partir en viaje oficial a Argelia.

"Espero que en nuestro país nadie desee que haya ataques a los políticos, como ocurrió en Eslovaquia; que en la calle París alguien rompa escaparates; o que incendien vehículos", señaló el mandatario, en referencia al atentado con arma de fuego sufrido por su homólogo eslovaco, Robert Fico, en mayo 2024, o a los actuales incidentes en Francia, relacionados con los problemas en la esfera educativa y el coste de la vida.

Las declaraciones del mandatario tienen lugar en medio de las tensiones desatadas por el proyecto de ley impulsado por su Gobierno para eliminar el canon que paga cada hogar para la radio y televisión pública del país centroeuropeo.

La coalición formada por populistas y nacionalistas, liderada por Babis, aprobó en la noche del viernes al sábado en primera lectura una ley que elimina ese canon (unos 100 euros por año) para pasar a financiar los servicios públicos de radio (CRo) y televisión (CT) a través de los presupuestos del Estado.

Con los cambios en la radiotelevisión pública checa, esos medios perderían en torno al 15 % de su financiación en comparación con la situación actual, lo que en opinión de los detractores puede socavar la libertad editorial de los medios públicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras superarse el primer trámite legislativo, decenas de miles de personas protestaron este domingo en el centro de Praga contra de estos planes, denunciándolos como un paso hacia el control estatal de la radio y de la televisión públicas, lo que amenaza la independencia de los medios.

La manifestación bajo el lema 'No toquen los medios de comunicación' fue convocada por la asociación cívica 'Un millón de momento por la democracia', que en el pasado ya había organizado protestas antigubernametnales.

Después de esta y otras protestas que se sucedieron el fin de semana en el país por la misma causa, Babis subrayó que el Ejecutivo no retirará el proyecto, aunque podría modificarlo para introducir un pago voluntario al ente público de radiodifusión, informa este lunes Radio Praga.