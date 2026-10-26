El sospechoso del atentado de Trappes sale del hospital tras descartarse patología mental

El fiscal antiterrorista, Olivier Christen, responsable de la investigación, señaló al realizar el anuncio que el detenido admite los hechos pero niega el móvil racista por el que está siendo investigado a la luz de numerosos elementos.

"El perfil de la mayoría de las víctimas y algunas palabras pronunciadas por el encausado han conducido a mantener estas circunstancias agravantes", explicó el fiscal en una comparecencia ante la prensa.

Identificado como Kévin T., de 39 años, mantuvo un comportamiento extraño durante su detención, como actos autoagresivos y frases incoherentes, lo que sumado a los testimonios de sus allegados, que le describieron como una persona débil mentalmente, condujeron a que fuera trasladado el pasado sábado a un hospital para determinar si tenía alguna patología psíquica.

El examen psiquiátrico al que fue sometido determinó que no presenta síntomas de descompensación aguda o que indiquen una actividad delirante, así como una patología mental que impidiera que fuera devuelto a la comisaría para ser interrogado.

Christen indicó que el sospechoso efectuó hasta ocho tiroteos en las localidades de Trappes y La Verrière, a unos 30 kilómetros al suroeste de París, antes de ser arrestado en la cercana localidad de Coignières, todas ellas próximas a su domicilio.

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En total, recorrió doce kilómetros, disparó al menos 128 balas, hirió a cinco personas, cuatro de gravedad, de las que tres siguen hospitalizadas, una de ellas aun con riesgo vital.

El fiscal indicó que la niña herida, de 11 años, que según los primeros informes recibió ocho impactos de bala, ya no está en peligro de muerte.

Agregó que otras ocho personas fueron objeto de los disparos de Kévin T., pero no resultaron heridas físicamente, entre ellas un niño de doce años.

Christen desmintió las informaciones periodísticas que habían apuntado a que en el registro del vehículo del sospechoso se encontraron folletos propagandísticos del partido ultraderechista Agrupación Nacional.

Agregó que los cuatro allegados del sospechoso que fueron arrestados en los últimos días fueron liberados sin cargos el domingo.