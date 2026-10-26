España defiende fortalecer las relaciones entre Europa y Latinoamérica

Albares apostó por impulsar estas relaciones en el acto de bienvenida de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas que arranca el martes en Cádiz y que reúne a 53 entidades de 20 países.

En su intervención, defendió también reforzar las alianzas económicas con Latinoamérica para mejorar la competitividad de las empresas y avanzar hacia una mayor soberanía europea que permita "defender nuestros valores e intereses" con independencia.

Para el ministro, Europa y América Latina forman "un espacio natural de diálogo, cooperación y confianza" que debe traducirse en oportunidades para la ciudadanía y el tejido empresarial.

En ese contexto, destacó el valor "absolutamente excepcional" de las zonas francas "como instrumentos para impulsar la internacionalización, diversificar las relaciones comerciales y reforzar las cadenas de valor" y la importancia de contar con infraestructuras, servicios aduaneros eficientes y espacios productivos competitivos que permitan atraer inversiones y facilitar la actividad empresarial.

Por su parte, el delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, recalcó que esta conferencia es el evento más importante para el sector de las zonas francas internacionales.

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Bajo el lema 'El océano que nos une. Las conversaciones que marcarán el futuro', operadores, usuarios, entidades gubernamentales, inversores, consultores y proveedores de la industria se dan cita para debatir la situación actual, avances, innovaciones, mejores prácticas, tendencias y desafíos del futuro.

La Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica (AZFA), que organiza el encuentro junto a la Zona Franca de Cádiz, representa a afiliados en 25 países de dos continentes y aglutina a más de 600 zonas francas con más de 13.000 empresas instaladas en ellas.