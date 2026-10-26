Estatal Codelco y BHP acuerdan iniciar exploración de proyecto minero en norte de Chile

El acuerdo, que se firmó la semana pasada durante la London Metal Exchange Week, "permite iniciar una nueva etapa de exploración que contribuirá a profundizar el conocimiento geológico del área y evaluar su potencial de desarrollo futuro", destacó el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.

La compañía estatal, la mayor productora mundial de cobre, enmarcó este acuerdo como parte de su estrategia para generar valor a partir de su amplia cartera de propiedades mineras, que asciende a unos 2,3 millones de hectáreas.

Según el acuerdo, BHP podría invertir hasta 40 millones de dólares para realizar campañas de reconocimiento, programas de sondaje y estudios geológicos para determinar el potencial del proyecto minero Anillo en la región de Antofagasta (norte), cuya extensión alcanza las 24.000 hectáreas.

La presidenta interina de BHP Sudamérica, Jess Farrell, señaló por su parte que "satisfacer la creciente demanda mundial de cobre requerirá nuevos recursos, y la exploración será fundamental para descubrirlos".

"Este acuerdo refleja nuestro compromiso de largo plazo con el cobre y el importante papel que desempeña la colaboración para generar oportunidades de crecimiento y contribuir al desarrollo de Chile”, apuntó.

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Chile es el principal productor de cobre y concentra casi un tercio de la oferta global, aunque el panorama actual registra una caída relacionada con eventos climáticos, menor concentración del cobre y envejecimiento de los yacimientos que pueden llevarlo a cerrar 2026 con su nivel de producción más bajo en 23 años, según reportes del sector.