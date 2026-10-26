Expresidente paraguayo Lugo dice que triunfo de Lula "ilumina" lucha por región "justa"

"Desde mi Paraguay querido, abrazo a cada militante que no bajó los brazos. Esta victoria les pertenece. Y nos ilumina a todos", dijo Lugo en una carta abierta difundida esta jornada.

Lugo, un exobispo que en 2008 rompió un racha de más de seis décadas del Partido Colorado en el poder en Paraguay, siempre se mostró muy cercano a Lula, quien la víspera fue reelecto en la segunda vuelta con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del derechista Flávio Bolsonaro.

"Hoy sentimos, todos los que luchamos por una América Latina más justa, que hemos ganado una batalla histórica", prosiguió Lugo en la misiva, al tiempo que consideró el triunfo de Lula como "la victoria de la democracia sobre la barbarie".

Asimismo, el exmandatario dijo conocer el "dolor" de Lula, quien estuvo detenido 580 días, entre el 7 de abril de 2018 y el 7 de noviembre de 2019, en el marco de una investigación por corrupción y lavado de dinero.

"Conozco tu dolor, Lula. Conozco la persecución, la cárcel injusta, el intento de borrarnos de la historia. A mí también quisieron callarme. Pero como te dije siempre, compañero, el pueblo no abandona a quien nunca abandonó al pueblo", continuó.

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La postura de Lugo se suma a las muestras de alivio que ha dado la izquierda del continente, en medio de la tendencia de Gobiernos de derecha en la región suramericana.

En tanto que el también expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), considerado el mentor político del actual gobernante, Santiago Peña, saludó "con afecto" la reelección de Lula, mientras hizo votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, cooperación e integración entre Brasil y Paraguay.

Brasil es uno de los mayores socios comerciales de Paraguay, país con el que comparte unos 1.371 kilómetros de frontera, 929 de ellos fluviales, además administran de forma conjunta la represa de Itaipú, una de las más grandes del mundo.

Según cifras del Banco Central (BCP), el gigante suramericano fue hasta agosto pasado el segundo destino de las exportaciones paraguayas -solo superado por Argentina-, con una participación del 26,2 %, y es el segundo proveedor de las importaciones nacionales, al representar un 21,5 % de esas compras, por debajo de China.