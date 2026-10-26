Fuerte lluvia provoca inundaciones y suspensión de clases en ciudad más poblada de Ecuador

"Pedimos a las personas que solo salgan en caso de que sea extremadamente necesario y que eviten los traslados en vehículos hasta que la situación pueda normalizarse", dijo en una conferencia de prensa el gerente de la empresa de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, Álex Anchundia.

El funcionario señaló que 42 sectores de la ciudad se inundaron por la lluvia que cayó en poco tiempo, una intensidad que, dijo, no fue posible determinar con anticipación.

En algunos barrios, el agua llegó por encima de la cintura de las personas que intentaban llegar hasta sus casas y también se registraron inundaciones en varias de las avenidas más transitadas de la ciudad, lo que colapsó el tránsito vehicular y provocó retrasos en la circulación del transporte público.

Además, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil informó de que algunos vuelos que debían llegar a la ciudad fueron desviados de manera temporal debido a las condiciones meteorológicas, pero que la terminal aérea estaba operativa.

Por su parte, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló que se había dispuesto la salida anticipada de los estudiantes de la jornada vespertina y la suspensión de clases en la jornada nocturna en determinados sectores afectados.

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Las lluvias también provocaron la caída de al menos tres árboles y de un muro que dividía a dos sectores del norte de la ciudad, pero la Alcaldía señaló que estos incidentes no dejaron personas heridas.

Anchundia afirmó que una nueva tormenta eléctrica podría generarse durante la noche y que también iba a registrarse marea alta en el río que rodea a la ciudad, por lo que mantendrán activada una alerta ante nuevas inundaciones.

A inicios de septiembre, el Gobierno ecuatoriano declaró la alerta roja en todo el territorio ante la llegada del fenómeno de El Niño y el presidente, Daniel Noboa, elevó a prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación, con el objetivo, entre otros, de que se asignen presupuestos requeridos por los ministerios.

Según cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), alrededor de 1,3 millones de personas están expuestas a los efectos de El Niño en 17 de las 24 provincias del país.

Hasta el momento, las fuertes lluvias vinculadas a El Niño han dejado tres personas fallecidas y 30.486 afectadas en todo el país desde finales de agosto.