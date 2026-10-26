Fujimori dice que Perú recibe "con profunda alegría" la confirmación de la visita del papa

"El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación", señaló la gobernante en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Fujimori añadió que los peruanos esperan al pontífice "con los brazos y corazones abiertos", así como "con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe".

El Vaticano confirmó este lunes que León XIV viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", señaló el papa en un comunicado de la Santa Sede.

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre y el diagnóstico tras la cirugía fue que tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Tras los exámenes y seguimiento especializado, se informó que no necesitará un tratamiento adicional y en la última semana ha retomado gradualmente sus actividades.

Este domingo, Fujimori asistió, acompañada por doce de sus ministros, a una misa concelebrada por el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, en la que pidió por la salud del pontífice.

Perú ocupa la segunda mitad del viaje de León XIV a Sudamérica, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que marcó su vida apostólica al haber vivido más de 20 años en él, en los que pasó de ser misionero a obispo, además de obtener la nacionalidad en agosto de 2015.

Desde que se informó sobre la operación a la que iba a ser sometido, los fieles peruanos acudieron a los templos a pedir por su pronta recuperación y la Iglesia católica encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada en el país.